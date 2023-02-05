قال وزير الطاقة، صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن العقوبات والحظر تسبب قلة في إمدادات الطاقة، وأن المملكة لا تستغل الظروف لفرض العقوبات.

وأكد أن المملكة رحيمة وليست مجردة من إنسانيتها، مستشهدا على ذلك بأن المملكة تمد أوكرانيا بغاز البترول المسال النظيف.

وجدد تحذيره من أن العقوبات والحظر وضعف الاستثمارات سيؤدي إلى قلة إمدادات الطاقة بجميع أشكالها عندما الحاجة إليها في أشدها.