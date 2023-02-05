اعتقلت القوات الأمنية في مدينة أربيل، البلوغر سلفانا دلشاد، اليوم الأحد، بسبب “سوء استخدام أجهزة الاتصالات”.

وتم توجيه أمر قضائي باستدعاء سلفانا دلشاد، لورود شكوى ضدها بسبب سوء استخدام أجهزة الاتصالات، إلا أنها رفضت الذهاب للمحكمة.

وصدرت مذكرة قبض بحق البلوغر ونفذتها الجهات الأمنية في أربيل، اليوم الأحد، وهي حاليا في سجن إصلاحي للنساء في أربيل، وتنتظر عرضها أمام المحكمة، يوم غد الإثنين.

يذكر أن سلفانا دلشاد تعتبر من الناشطات المشهورات في إقليم كردستان على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.