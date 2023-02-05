قال المحامي، خالد اليوسف، إن إعطاء الموظف لمديره الوثائق السرية لا يحميه من العقوبة.
وأضاف أن الموظف عليه أن يطلب من مديره أن يتقدم له بطلب مكتوب من أجل الإطلاع على هذه الوثائق وأن يتأكد بأن لديه صلاحية الاطلاع عليها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.
وشدد على ضرورة أن يتبع الموظف النظام في كيفية إعطاء مديره الوظائف، مضيفا أن نشر المعلومات السرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كسبق لحدث أو بشرى هو جرم يعاقب عليه.
فيديو | المحامي خالد اليوسف: نشر المعلومات السرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كسبق لحدث أو بشرى هو جرم يعاقب عليه #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/p8DWX8VmjV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 5, 2023
فيديو | المحامي خالد اليوسف: إعطاء الموظف لمديره "الوثائق السرية" لا يحميه من العقوبة ويجب اتباع النظام في كيفية إعطائه#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/pJBxKR5jaF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 5, 2023
صديق لي يحكي لي
موظف في إحدى الدوائر وسافر مديرة إجازة لخارج المملكه
وطلب منه مديره باتصال يرسل له صور لبعض الوثائق
وارسلها وفعلاً
كانت مشكله وصار فيها تحقيق ومشاكل