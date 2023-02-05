قال المحامي، خالد اليوسف، إن إعطاء الموظف لمديره الوثائق السرية لا يحميه من العقوبة.

وأضاف أن الموظف عليه أن يطلب من مديره أن يتقدم له بطلب مكتوب من أجل الإطلاع على هذه الوثائق وأن يتأكد بأن لديه صلاحية الاطلاع عليها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

وشدد على ضرورة أن يتبع الموظف النظام في كيفية إعطاء مديره الوظائف، مضيفا أن نشر المعلومات السرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كسبق لحدث أو بشرى هو جرم يعاقب عليه.

فيديو | المحامي خالد اليوسف: نشر المعلومات السرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كسبق لحدث أو بشرى هو جرم يعاقب عليه #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/p8DWX8VmjV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 5, 2023