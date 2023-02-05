دخل حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية، مثل الديزل والبنزين، إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

ويأتي هذا الحظر بهدف الإجراء إلى تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة وبالتالي قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

يذكر أن مجموعة الدول السبع (اليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) وافقت على تحديد سعر النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية من خلال السماح فقط للخدمات التي تسهل الصادرات إلى دول ثالثة إذا كانت البضائع الروسية التي تم بيعها بأقل من سقف سعري محدد.