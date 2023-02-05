أشاد الحساب الرسمي لـ “فيفا”، بأداء لاعبي الهلال في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الوداد المغربي والتأهل لنصف النهائي.

وقالت “فيفا”: “يجيدون اللعب تحت الضغوطات ويتألقون في المحافل الكبرى، هم الموج الأزرق وهم في نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA للمرة الثالثة”.

ومن جانبه علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي قائلا: ” هذا رأي الفيفا بالهلال، لا تستمعوا لأراء صوير وعوير واللي مافيه خير”.

يذكر أن الهلال يستعد لمباراته القادمة ضد فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على الوداد المغربي اليوم السبت، بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.