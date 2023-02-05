تشهد المباراة المرتقبة بين فريقي الهلال وفلامنجو غياب لبعض عناصر الفريق الأول بسبب الإصابات والطرد.

وضمت قائمة الإصابات كلا من محمد كنو بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة الوداد المغربي بالأمس، و أندريه كاريلو الذي تعرض لإصابة قوية أمام الوداد.

كما يفقد مدرب الفريق رامون دياز لاعبين آخرين وهم عبدالإله المالكي الذي يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي، وسلمان الفرج لعدم اكتمال جاهزيته لخوض المباريات.

يذكر أن الهلال فاز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، فيما سيواجه مباراة الهلال نظيره فلامنجو البرازيلي بعد غد في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2022.