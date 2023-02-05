أعلنت وزارة المالية إطلاق النسخة الثانية من برنامج “تأهيل المتميزين” الذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج ممن لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، وسينضم المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية إلى جانب التدريب على رأس العمل، في الوزارة.

وأضافت الوزارة أن البرنامج يهدف لتدريب حديثي التخرج وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويعمل البرنامج على تأهيل الكوادر الوطنية المتميزة؛ من خلال التدريب لدى الوزارة لمدة 12 شهراً تنتهي بالتوظيف مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم البرنامج بنجاح.

واشترطت على المتقدم أن يكون حاصل على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله لمن كانت شهادته الجامعية من إحدى الجامعات السعودية، مع ضرورة معادلة الشهادات الخارجية واجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي

وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر موقعها الرسمي اعتبارا من بعد غد، ولمدة 15 يوما.

وأضافت أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقع الوزارة، مؤكدة ضرورة التحقق من صحة البيانات المدخلة وأرقام التواصل واختيار المسار الصحيح للتقديم، كما سيتم التواصل مع المرشحين عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المدخل لتوثيق البيانات واستكمال الإجراءات.​