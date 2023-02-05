قال الناقد الرياضي، بندر الرزيحان، إن الهلال ذهب إلى كأس العالم للأندية يتيماً.

وأضاف أن أداء الهلال لم يكن جيدا في الشوط الأول، مشيدا بأداء موسى ماريجا خلال المباراة التي أقيمت أمس أمام الوداد المغربي.

وأكد أن موسى ماريغا أثبت أنها صفقة جيدة، مضيفا أن عشاق الهلال أصبحوا مرتاحين الآن بعد تخطي الوداد، لأن أدنى المنجزات الآن “رابع العالم، مضيفا أن المباراة القادمة أمام فلامنجو مباراة صعبة، وقد يكون أداء الهلال ليس على نفس المستوى الذي ظهر به أمام فريق الوداد.

يذكر أن الهلال فاز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، فيما سيواجه مباراة الهلال نظيره فلامنجو البرازيلي بعد غد في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2022.