أوضح الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، أثر تغيير الفائدة على أسعار العقار، وذلك من خلال تجربة سوق الإسكان الأمريكية.

وأشار العمري إلى أنه لأكثر من نصف قرن في حالة السوق الأمريكية أثر ارتفاع الفائدة سلبي على أسعار العقار بالانخفاض والعكس صحيح.

وقال العمري: “إذا انخفضت الفائدة انعكس ذلك إيجابيا على أسعار العقار بالارتفاع، وكلما تسارع التغير في الفائدة، كلما انعكس بصورة أقوى على الأسعار”.

وأضاف: “اللافت بارتفاع الفائدة الأخير أنه جاء كبيرا وسريعا بأقل من عام بـ 476 نقطة وقد يصل لـ 500 نقطة بتمام عام منذ بدأ الارتفاع، وفي ذات الوقت؛ كانت أسعار العقارات السكنية قد قفزت بـ +172% طوال فترة انخفاض الفائدة”.