أعلن نادي الهلال، أن لاعبه البيروڤي كاريلو خضع لجلسات علاجية على موضع إصابته بسبب التورم في مفصل القدم على أن يتضح لاحقاً إمكانية مشاركته في مواجهة فلامنجو.

وكان لاعب الهلال أندريه تعرض كاريلو ليست خطيرة، حيث أن الإصابة عبارة عن التواء فقط ولا يوجد قطع في أربطة الكاحل، فيما تصل مدة غياب الاصابات المشابهة الى 10-14 يوم وحسب مدى استجابة اللاعب للعلاج.

وأوضحت الفحوصات الأولية، عدم وجود قطع في أربطة المفصل، لكن ستتحدد حالته بصورة أكثر دقة عند إجرائه الأشعة السينية، ومن بعدها تتحدد مدة غيابه عن الملاعب.