قال استشاري الباطنة والجهاز الهضمي الدكتور عبدالله الذيابي، إن حرارة القدم قد تحدث نتيجةً لالتهاب الجلد أو تلف الأعصاب.

وأشار عبدالله الذيابي، إلى أن حرارة القدم قد تحدث نتيجةً لالتهاب الجلد أو تلف الأعصاب أو لأسباب متعددة وتشمل داء السكري، وخمول الغدة الدرقية، وقصور الكلى المزمن، والخمر،و نقص فيتامين ب 12، و القدم الرياضي (فطريات القدم)

وتابع: عدم علاج نشاط الغدة الدرقية قد يؤدي الي صعوبة امتصاص الطعام والفيتامينات والمعادن من الأمعاء، ومع التحكم في الغدة يعود الامتصاص الي الحالة الطبيعية.