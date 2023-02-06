أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن احتساب مبلغ الاستحقاق شهريًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور يكون بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قِبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

وأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أنه في حال تبيّن للمستفيد نقص أو زيادة المعاش؛ فإنه يمكنه تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

وحول مشكلة اختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر؛ أفادت أنها تعمل على مراجعة توفر جميع اشتراطات استحقاق معاش الضمان لجميع الأسر بشكل شهري؛ وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر، وذلك بسبب ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة، ووجود مصدر دخل جديد للأسرة، ونقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل.