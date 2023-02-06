أكد الإعلامي الرياضي تركي السهلي، إن أكبر خطأ ارتكبته إدارة النصر هو رعبها وخوفها من المؤثرين .
ووجه السهلي خلال لقائه على برنامج ( برا 18) رسالة إلى رئيس النصر مسلي آل معمر قائلاً: احمي نفسك من اللي حولك قاعدين.”
وقال :” أكبر خطأ كارثي وقعت فيه إدارة النصر هو رعبها وخوفها من المؤثرين بتويتر، وسلطان الغنام اذا لعب بيتي مارتينيز لايريد اللعب.”
#برا_18 | تركي السهلي:
أكبر خطأ كارثي وقعت فيه إدارة #النصر هو رعبها وخوفها من المؤثرين بتويتر، وسلطان الغنام اذا لعب بيتي مارتينيز لايريد اللعب.
@turkialsahli #SSC pic.twitter.com/AEdXUpysGl
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 5, 2023
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