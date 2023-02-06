أكد الإعلامي الرياضي تركي السهلي، إن أكبر خطأ ارتكبته إدارة النصر هو رعبها وخوفها من المؤثرين .

ووجه السهلي خلال لقائه على برنامج ( برا 18) رسالة إلى رئيس النصر مسلي آل معمر قائلاً: احمي نفسك من اللي حولك قاعدين.”

وقال :” أكبر خطأ كارثي وقعت فيه إدارة ⁧‫النصر‬⁩ هو رعبها وخوفها من المؤثرين بتويتر، وسلطان الغنام اذا لعب بيتي مارتينيز لايريد اللعب.”