قال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن فريق الهلال غادر الرياض بعد خسارته من الفيحاء في مباراة السوبر وهو مثقل بالجروح بعد غياب اثنين من أبرز لاعبيه.

وأضاف الصرامي :” من رحم المعاناة تولد البطولات ومواقف الرجولة والشجاعة بنادي الهلال، فهذه الظروف الصعبة والقاسمة للظهر استمرت قبل وأثناء المباراة”.

وتابع ” فحينما يتم فقد لاعب بوزن محمد كنو بالبطاقة الحمراء أثناء المباراة وكذلك فقد كاريليو فهذه معاناة كبيرة جدا بالإضافة إلى أن أبرز لاعبين الدوري سالم الدوسري والنيجيري إيجالو، إلا أن الشبان الهلاليين لم يستسلموا حتى آخر دقيقة”.