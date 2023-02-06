كشفت الأكاديمية الوطنية البحرية عن البدء في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف “قبطان سفينة”.
وأوضحت الأكاديمية شروط التقديم :
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة لا تقل عن 70 %.
3- درجة اختبار القدرات لا تقل عن 10 %.
4- اجتياز اختبار الآيلتس IELTS بدرجة لا تقل عن ٣.٥ او ما يعادلها.
5- ان لا يتجاوز عمر المتقدم ٢٤ عاماً.
6- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
7- أن يكون المتقدم لائق طبياً.
8- لم يسبق للمتقدم الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية (هدف).
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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