كشفت الأكاديمية الوطنية البحرية عن البدء في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف “قبطان سفينة”.

وأوضحت الأكاديمية شروط التقديم :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة لا تقل عن 70 %.

3- درجة اختبار القدرات لا تقل عن 10 %.

4- اجتياز اختبار الآيلتس IELTS بدرجة لا تقل عن ٣.٥ او ما يعادلها.

5- ان لا يتجاوز عمر المتقدم ٢٤ عاماً.

6- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

7- أن يكون المتقدم لائق طبياً.

8- لم يسبق للمتقدم الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية (هدف).

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع