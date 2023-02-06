يبحث المقيمون فى الدول العربية ، عن افضل سيارات من فئات مختلفة للحصول عليها، لذلك إليك مواصفات وأسعار السيارة مازدا CX-90 موديل 2024 في المملكة والتى تنتمى إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية ، وتم طرحها مؤخرًا دون الكشف عن سعرها الذى يتم الاعلان عنه عند توافرها لدى وكلائها بالمملكة

وتستمد السيارة مازدا CX-90 موديل 2024 ، قوتها من محرك مكوناً من 6 أسطوانات، 3.3 لتر تيربو الجديد لمازدا، والذي يولّد قوة 340 حصاناً، مع عزم 500 نيوتن، متر من الدوران.

وستتواجد مازدا CX-90 الجديدة بمحرك آخر، وهو محرك هجين بالقابس بمدى كهربائي صافي، 2.5 لتر مكوناً من 4 أسطوانات، يولّد قوة 323 حصاناً.

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة مازدا CX-90 موديل 2024 في المملكة، بثلاثة صفوف من المقاعد، وبالحديث عن المقاعد فإنها جاءت من جلود نابا الفاخرة مع زخرفات خشبية وكروم في مختلف أنحاء المقصورة، وهذا مع تصميم قماشي مستوحى من الثقافة اليابانية التقليدية للوحة القيادة.

وتتوفر السيارة بأسعار تبدأ من 40 ألف دولار، على أن يصل سعر الفئات العليا إلى 60 ألف دولار، وهو ما يُعادل 150,102 ريال، و 225,153 ريال على الترتيب.