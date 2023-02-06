ذكرت تقارير أن شركة جوجل تعتزم إطلاق نسختها الخاصة من أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT خلال أيام قليلة، حيث من المقرر أن تعقد جوجل حدثا خاصا تعلن فيه عن البديل الخاص بـ ChatGPT ، وذلك بعد استشعارها التهديد من الأداة التي قد تؤثر بشكل قوي على أعمالها.

وأوضحت التقارير، أنه من المقرر أن تستضيف شركة جوجل حدثا في 8 فبراير المقبل، حيث سيركز الحدث على “استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لإعادة تصور كيفية بحث الأشخاص”، وفقا لدعوة أرسلتها جوجل لـ The Verge .

وتتضمن الدعوة المرسلة إلى The Verge على مزيد من المعلومات حول الحدث، حيث تخطط جوجل لاستخدام قوة الذكاء الاصطناعي للسماح للمستخدمين “باستكشاف المعلومات والتفاعل معها”، من خلال ذلك ، تهدف جوجل إلى جعل استنساخ ChatGPT “طبيعيًا ويشعر بمزيد من السهولة من أي وقت مضى”.

ووعد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، أنه “في خلال فترة قريبة جدا سيتمكن الأشخاص من التفاعل مباشرة مع أحدث وأقوى نماذجنا اللغوية كمرافق للبحث في طرق تجريبية ومبتكرة “، وذلك خلال مكالمة الأرباح، منذ أيام.

وحصلت شبكة CNBC على عدد من الوثائق الداخلية التي كشفت أن جوجل تختبر أدوات ومنتجات للذكاء الاصطناعي الشبيهة والتي تعتبر منافسة لـ ChatGPT ، حيث طلبت جوجل من الموظفين اختبار عدد من هذه الأدوات ، بما في ذلك روبوت محادثة يسمى “Apprentice Bard”.