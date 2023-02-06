كشفت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة، مسؤول المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 5 فبراير 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مجموعة شركة العليان