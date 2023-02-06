أوضحت تسريبات جديدة أن هاتف Poco X5 Pro 5G القادم من شركة شاومي الصينية تحت علامتها التجارية الفرعية Poco، سيقدم مواصفات مميزة للفئة المتوسطة والشباب مع تصميم أنيق وسعر مناسب.

ويُشار إلى أن الهاتف سيصدر بسعر 255 دولارًا في السوق العالمية، وهو سعر يعتبر مناسبا للغاية نظرا لإمكانات الهاتف وتمتعه بعدد من الميزات مثل الأداء المميز من معالج كوالكوم للفئة المتوسطة، وأيضا جودة الشاشة والكاميرا وسعة البطارية الكبيرة.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع AMOLED ، قياس 6.67 بوصة، وجودة +HD ، مع معدل تحديث 120 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، مع شاشة مقاومة للمياه والغبار بتصنيف IP68.

كما أن الهاتف سيحتوي على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 واط ، مع ثلاثة خيارات من الألوان هي : الأسود والأزرق والأصفر.