أعلنت جامعة الأميرة نورة عن توفر وظائف شاغرة بمسمى محاضر ومعيد (بنظام العقود) لحملة الماجستير والبكالوريوس للعام الجامعي 1444هـ.

وأوضحت الجامعة شروط التقديم :

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون حاصلة على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معترف بها.

3- أن يكون تقديرها العام في مرحلتي (البكالوريوس، والماجستير) (جيد جداً) على الأقل (إذا كانت حاصلة عليها من جامعة تمنحها بتقدير).

4- ألا يتجاوز عمر المتقدمة (35) عاماً.

5- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

6- الحصول على شهادة مهنية في التخصص المتقدَّم عليه.

الشروط العامة (معيد):

1- أن تكون المتقدمة من العنصر النسائي.

2- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

3- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معترف بها.

4- أن لا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن “جيد جدا “.

5- أن لا يقل تقديرها في مواد التخصص عن “جيد جداً “.

6- أن لا يتجاوز عمر المتقدمة (30) عاماً.

7- أن لا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي. (باستثناء الكليات الصحية، والهندسة)

8- إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين.

9- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية وأي شروط أخرى من قبل مجلسي القسم والكلية.

10- الحصول على الرخص المهنية المطلوبة، وما في حكمها حسب متطلبات التخصص وما تقره الكليات.

11- الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTSأو IBT) TOEFL) أو STEP) سارية المفعول، بحيث لا تقل الدرجة في اختبار IELTS عن (4.5) أو (32) في اختبار (IBT) TOEFL أو (41) في اختبارstep، (ويستثنى من ذلك الحاصلات على البكالوريوس من جامعات أجنبية في دول لغتها الأم هي اللغة الإنجليزية، على أن لا تكون الدراسة عن بعد أو بنظام التجسير).

12- إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير فيجب أن تنطبق عليه ضوابط الابتعاث والتدريب في الجامعة، ويكون التخصص مدرج في الإعلان.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع