أوضح متحدث الأرصاد حسين القحطاني أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الأمطار على بعض مناطق المملكة.

وقال القحطاني : نتوقع حتى ظهيرة يوم غد استمرار في تدني مدى الرؤية الأفقية والتي تتحول إلى عوالق ترابية في اليوم التالي “.

وأضاف” نتوقع تكرار الحالات الجوية المؤثرة على مناطق المملكة خاصة كلما اتجهنا إلى المناطق الوسطى والشرقية والشمالية امتداداً إلى المناطق الجنوبية الداخلية من المملكة مازالت فرص هطول الأمطار مهيأة عليها “.