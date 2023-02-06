أوضح الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبد العزيز العنيزان أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات استراتيجية آخرها اتفاقية تمويل مع بنك منشآت.
وقال العنيزان :” نحن أول من قام بعملية تمويل مشتركة مع بنك منشآت. اليوم تعد المملكة من الاقتصاديات الرائدة في العالم”.
وأضاف “حجم المشروعات المطروحة الآن في المملكة تجعل للبنوك المحلية دور كبير في عمليات التمويل وعمليات الاستثمار”.
فيديو | الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبد العزيز العنيزان لـ #الإخبارية: نحن أول من قام بعملية تمويل مشتركة مع بنك منشآت #أوراق_تداول pic.twitter.com/iZwJioRb4G
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 5, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً