أوضح الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبد العزيز العنيزان أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات استراتيجية آخرها اتفاقية تمويل مع بنك منشآت.

وقال العنيزان :” نحن أول من قام بعملية تمويل مشتركة مع بنك منشآت. اليوم تعد المملكة من الاقتصاديات الرائدة في العالم”.

وأضاف “حجم المشروعات المطروحة الآن في المملكة تجعل للبنوك المحلية دور كبير في عمليات التمويل وعمليات الاستثمار”.