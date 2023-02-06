وافق الاتحاد المصري لكرة القدم، على رحيل عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، مشددا على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وصرح الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم الأحد، إن الحضري تواجد في المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأولمبى الذى شهد إقامة ودية الغابون وما بعدها، ولم يخطر محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السوري من قريب أو بعيد.

وقال الاتحاد المصري، أنه تواصل مع نظيره السوري، مستنكرا الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة، لافتًا إلى أنه بصدد التعاقد مع مدرب وطني جديد لتدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي خلفا للحضري.