تدخلت شركة فيسبوك في الوقت المناسب ونجحت في إنقاذ حياة شخصين شارفا على الانتحار في الهند.

وأفادت السلطات الهندية أنه بفضل اتفاقية بين “ميتا”، ، وشرطة ولاية أوتار براديش الهندية، تم إنقاذ شخصين على الأقل من الانتحار.

وتواصلت منصة فيسبوك مع شرطة الولاية الهندية من خلال تتبع المنشورات ومقاطع البث المباشر، وإحباط محاولتي انتحار في أسبوع، إحداهما تعود لفتاة جامعية.

وسرعان ما تتبعت الشركة المنشور، وأخطرت شرطة الولاية الهندية بكل تفاصيل عنوان وهوية الفتاة، وبالفعل تمكنت الشرطة من الوصول لمكان الفتاة خلال 15 دقيقة ونجحت في إقناعها بالعدول عن قرارها وأنقذت حياتها.

كما رصدت ميتا حالة أخرى في نفس الأسبوع، لرجل من مدينة “غازي آباد”، يستعد لشنق نفسه في مروحة السقف بغرفته ويستعرض خطته عبر بث مباشر بينما تمكنت الشركة من تنبيه الشرطة في الوقت المناسب وتم منعه من الانتحار خلال 13 دقيقة فقط.