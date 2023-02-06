أثار ظهور تمساح نيلي حالة من الرعب في إحدى مدن محافظة أسيوط جنوب مصر، بعدما اقتحم أحد المنازل والتهم جروا صغيرا ثم هاجم أفراد الأسرة.

وقال رب الأسرة التي هاجمها التمساح إن التمساح النيلي هاجم الأطفال وكاد يصيبهم، فاستعان بمجموعة من الحبال والشباك لاصطياده”، مضيفا أنه اضطر لذلك لإنقاذ أطفاله وأطفال شقيقه الذين يقيمون معهم في المنزل .

وأضاف” أعلم أن التمساح النيلي لت يؤذي أحدا ولكنني تفاجأت بعد قيامه بالتهام جرو صغير ومهاجمة الأطفال، لذا أبلغت المسؤولين في مجلس المدينة بالواقعة لاستلام التمساح والتعامل معه.