سادت حالة من الهلع في العاصمة السورية بيروت وشمالي لبنان ومختلف المناطق اللبنانية، الإثنين، جراء زلزال تركيا القوي.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر دمار حي كامل في مدينة سرمدا بريف إدلب شمال غرب سوريا، جراء الزلزال الذي ضرب تركيا .

وقالت وسائل إعلام رسمية: إن زلزالًا قويًّا أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين؛ فيما تصدت فِرَق الإنقاذ للأمطار الغزيرة والصقيع بحثًا عن ناجين وسط أنقاض المباني المنهارة.