رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مصممة الأزياء والفاشنيستا الكويتية غدير البرجس .

وشاركت ابنة عمها منشورًا أعلنت فيه عن وفاتها قائلة: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى بنت عمي غدير البرجس”.

ويُشار إلى أن غدير البرجس قد كشفت لمتابعيها من قبل في “سناب شات” عن دخولها المستشفى قبل عدة أيام بعد تدهور حالتها الصحية قائلة: “كان ودي اليوم أطمنكم لكن اليوم وأمس وايد صعبين، الماي وصل صدري داخل وصدري عالجلد ووجهي وكل مكان، صرت ما أقدر أتحرك نهائيا”.

وكانت الفاشنيستا الكويتية دانا الطويرش قد شاركت في شهر يناير الماضي بحملة دعاء لشفاء غدير البرجس عبر حسابها في توتير، وقالت بمنشور: “يارب شفاءك لمن يُعاني من الألم ولُطفك في تِلك الأجساد المُتعبة. اللهُم اشف كل مريض”، الأمر الذي يشير إلى أن حالة غدير الصحية بدأت في التدهور منذ بداية العام الجاري.

والجدير بالذكر أنه لم يُكشف حتى اللحظة تفاصيل المرض الذي أودى بحياة المصممة الكويتية غدير البرجس، على الرغم من أن عددا من متابعيها تبادلوا فيديو لها كانت قد كشفت خلاله عن معاناتها من البهاق، مؤكدة أنه مرض غير معد وغير مؤلم، كما يُشار إلى أنها توجهت لأمريكا لتلقي العلاج لمدة عام تقريبا، ليس من مرض البهاق بل من أمراض أخرى في الجهاز الهضمي والقولون والكبد.