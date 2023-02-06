أكد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، اليوم الاثنين، أن هناك منخفض جوي يؤثر على شمال غرب المملكة تصحبه رياح نشطة سرعتها تصل أكثر من 70 كم في الساعة.

وقال عقيل العقيل، خلال تصريحاته لقناة “الإخبارية”، أنه نلاحظ اليوم ارتفاع درجات الحرارة خاصة في مناطق وسط وشرق والمناطق الشمالية للمملكة.

وأوضح أن أهم ما يميز الحالة الجوية التي بدأت اليوم هو وجود منخفض جوي متعمق لطبقات الجو العليا وقيم الضغط فيه منخفضة، لافتًا إلى أنه سيكون الإبحار خلال هذا اليوم خطير على سواحل منطقة تبوك والسواحل الجنوبية.