الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين6 فبراير

سفارة المملكة لدى تركيا: لم نتلقَّ أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين بمنطقة الزلزال

منذ 43 دقيقة
0
تابعوا صدي على

أفادت سفارة المملكة لدى جمهورية تركيا، بأنها لم تتلقَّ حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في مناطق الزلازل.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر:” أنه إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر اليوم الإثنين، فإن السفارة في أنقرة تنوّه بأنها لم تتلقَّ حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في تلك المنطقة.”

وأشارت السفارة إلى أنها تتابع  مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.

ودعت المواطنين الموجودين في منطقة الزلزال باتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن. (0905495646655)

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

التعليم: لا ترهقوا الطلاب في الاختبارات

التعليم: لا ترهقوا الطلاب في الاختبارات

منذ 18 دقيقة
0
1123
بالفيديو.. &#8220;الأرصاد&#8221;: منخفض جوي يؤثر على شمال غرب المملكة

بالفيديو.. “الأرصاد”: منخفض جوي يؤثر على شمال غرب المملكة

منذ 28 دقيقة
0
1123
&#8220;النقل&#8221; تُنفّذ 200 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي

“النقل” تُنفّذ 200 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي

منذ 33 دقيقة
0
1118
شاهد.. دمار حي كامل في مدينة سرمدا السورية جراء زلزال تركيا

شاهد.. دمار حي كامل في مدينة سرمدا السورية جراء زلزال تركيا

منذ 38 دقيقة
1
1231

سفارة المملكة لدى تركيا: لم نتلقَّ أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين بمنطقة الزلزال

منذ 43 دقيقة
0