سفارة المملكة لدى تركيا: لم نتلقَّ أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين بمنطقة الزلزال

أفادت سفارة المملكة لدى جمهورية تركيا، بأنها لم تتلقَّ حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في مناطق الزلازل.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر:” أنه إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر اليوم الإثنين، فإن السفارة في أنقرة تنوّه بأنها لم تتلقَّ حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في تلك المنطقة.”

وأشارت السفارة إلى أنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.

ودعت المواطنين الموجودين في منطقة الزلزال باتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن. (0905495646655)