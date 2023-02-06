جاء لبنان في المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا ضمن قائمة الدول الأكثر تضررا من تضخم أسعار الغذاء، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 143٪ في أسعار المواد الغذائية بنهاية شهر يناير الماضي.

وأفاد تقرير البنك الدولي “سلامة الغذاء” إن يوم 30 يناير، شهد أعلى معدل لتضخم أسعار المواد الغذائية في زيمبابوي بنسبة 285 %، تليها فنزويلا مع تضخم أسعار الغذاء بنسبة 158 % ولبنان بنسبة 143 %.

فيما احتلت الأرجنتين المرتبة الرابعة حيث بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية 95 %، وفي المرتبة الخامسة جاءت تركيا بتضخم في أسعار المواد الغذائية سجل 77 %.

وجاء أيضا في قائمة الدول العشر الأولى غانا وسريلانكا ورواندا وسورينام وهايتي على التوالي.

و تم تسجيل تضخم أسعار الغذاء بنسبة 83.5 % في البلدان منخفضة الدخل، في حين تم تسجيل تضخم أسعار الغذاء بنسبة 91 % في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى.