اندلع شجار بين أم وابنتها ومسؤولي شركة طيران Spirit Airlines بمطار فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشب الشجار الذي دار بين أم، 39 عاما، وابنتها ، 17 عاما مع موظفي شركة طيران سبيريت في صالة E بمطار ولاية فيلادلفيا الأمريكية قبل إقلاع الطائرة المتجهة إلى فورت لودرديل، مدينة أمريكية تقع في ولاية فلوريدا.

وذكرت التقارير، أن السبب الرئيس وراء شجار الأم وابنتها مع وكلاء شركة الطيران الأمريكية يعود إلى فرض رسوم إضافية على حقائب اليد التي كانت معهما بسبب كبر حجمها.

وجذبت المرأة الشابة بعنف لضفائر إحدى موظفات سبيريت بينما يقوم عامل في المطار الذي يرتدي سترة عالية الرؤية بصفعها على مؤخرة رأسها، مرددا: “انزلي ، انزلي”، فيما تعرضت فتاة تبلغ من العمر 24 عاما لجرح بعينها، كما لم يتم القبض على أي شخص بعد.