أوضح متحدث الموارد البشرية سعد آل حماد أنه سيتم إطلاق منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ودور الأيتام اليوم.

وقال آل حماد :” مؤتمر ليب هو أضخم مؤتمر تقني، وبالتالي اليوم تشارك وزارة الموارد البشرية وكافة الجهات الحكومية تشارك تأكيدا على أهمية هذه الريادة في التحول الرقمي”

وأضاف ” منصة مساند تخدم كافة قطاع الاستقدام بشكل عام كما قدمت رحلة جميلة هذه الرحلة تتميز باستخراج التأشيرة واختيار المكتب ومشاهدة الملاحظات الخاصة بالمكاتب ثم استقدام العمالة من أي دولة، كما لدينا قطاع التنمية الاجتماعية فضلا عن منصة التأهيل والتوجيه التي سيتم إطلاقها اليوم “.