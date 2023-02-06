كشفت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف تقنية في عدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام).

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو: أخصائي ضبط معالجة المخالفات، مشترطة درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/07/15هـ الموافق 2023/02/06م، بينما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنا