بالفيديو.. لحظة انتشال طفل حياً من تحت الأنقاض بعد زلزال سوريا

وثق مقطع فيديو، لحظة انتشال طفل حياً من تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي ضرب سوريا صباح اليوم الاثنين.

وصرح أحمد ضميرية معاون وزير الصحة السوري، إن عدد عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم الاثنين ارتفع إلى 326 وفاة و1042 إصابة.

وأوضح الدفاع المدني السوري الذي يعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة اليوم الاثنين إن الزلزال القوي الذي هز تركيا وشمال سوريا خلف “عشرات الضحايا والناس العالقين تحت أنقاض” المباني المنهارة في شمال غرب البلاد.