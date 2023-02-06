أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن المملكة العربية السعودية لم تتأثر ولله الحمد بالهزة الأرضية التي حدثت بدولة تركيا صباح هذا اليوم الأثنين 15/7/1444هـ الموافق 6/2/2023م، الساعة 4:17:35 بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية والتي تبلغ اكثر من ١٠٠٠ كيلو متر.

وبين بأن سبب الهزة الأرضية يعود إلى الحركة التكتونية النشطة لصدع الاناضول بجنوب شرق تركيا، وهو صدع نشط زلزالياً بسبب الاجهادات التكتونية الناجمة عن تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية بمنطقة جبال طوروس جنوب شرق تركيا.