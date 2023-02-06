انتشر مقطع فيديو يفطر القلوب لشاب تركي يستغيث من تحت الأنقاض إثر انهيار منزله عقب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين

وأظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع الشاب التركي وهو يقول : “أمي هل أنت بخير؟ .. طمنيني عنك؟ كل شيء تذمر بالزلزال، ساعدونا من فضلكم”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 912 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 5000 آخرين، في الزلزال الذي ضرب وسط البلاد بقوة 7.8 درجة.

وقال أردوغان إن هذه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، مضيفا أن 2818 مبنى انهار نتيجة لذلك.

وأفادت تقارير بأن زلزالا ثانيا ضرب جنوب شرق البلاد في المنطقة نفسها التي ضربها الزلزال الأول.

وفي فيما أكدت وسائل إعلام رسمية في سوريا إن الزلزال أسفر عن مقتل 326 شخصا على الأقل عبر الحدود في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا التي مزقتها الحرب.