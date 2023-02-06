كشفت الإعلامية المصرية الشهيرة، خلود زهران، خضوعها لجراحة عاجلة إثر إصابتها بـ “قرصة ناموسة” .

وقالت الإعلامية خلود زهران عبر صفحتها على موقع التواصل “فيسبوك” : “عُمري ما كنت أتخيل إن بكتيريا تصيبني ممكن تدخلني أعمل جراحة والدكتور يقولي لحقناكي! تهتك في الأنسجة”.

وأوضحت الإعلامية خلود زهران: “ناموسة قرصتني، عملت خُراج في رجلي، وفي اليونان بيرفضوا يصرفوا مضاد حيوي بدون روشتة، واستصغرت الموضوع، وللأسف ده أدى لمضاعفات”.

وأضافت خلود زهران: “لما رجعت مصر كان الخُراج كبر شوية، مع وجود ألم كبير، دخلت المستشفى، وبعد العملية ، الدكتور قالي تهتك وتليف في الانسجة بعمق كبير!”.

واختتمت: “الخلاصة اياك تهمل في نفسك وصحتك حتى لو فاكر ان الموضوع بسيط، وانت مسافر ، خد كل أدويتك واحتياطاتك معاك”.