حرص نادي سبورتينغ لشبونة على تهنئة لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو بمناسبة عيد ميلاده الـ38.

وقدم النادي صندوقا تذكاريا إلى اللاعب، ويحتوي هذا الصندوق على قميص الفريق باللون الأخضر وقطع رمزية تزينت بصورة اللاعب عندما كان لاعبا للفريق، وضمت القطع الرمزية عملة نقدية أو بطاقة خاصة بالنادي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو بدأ مسيرته الكروية مع فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد،وبعدها انضم لريال مدريد.