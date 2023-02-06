أقدم عدد من المدنيين في تركيا على الهروب من الأحياء والمناطق التي تواجدوا فيها لحظة انهيار المباني جراء زلزال الذي شهده جنوب البلاد.

كما شهدت تركيا اليوم أيضا انهيار مبنى في مدينة ديار بكر بعد الزلزال الثاني الذي طال عدة مناطق وتسبب في تضرر وسقوط العديد من المباني.

يذكر أن الزلزال في تركيا تسبب في مقتل أكثر من ألف شخص، بجانب سقوط العديد من المصابين.

فيديو | انهيار مبنى في مدينة ديار بكر بعد الزلزال الثاني في تركيا#الإخبارية pic.twitter.com/mTtBpwOiBD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 6, 2023