انضم جناح لاعب نادي هاتاي سبور التركي، الغاني كريستيان أتسو، إلى قائمة المحاصرين تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي ضرب تركيا.

وأكدت تقارير صحفية تركية أن عملية البحث والإنقاذ جارية للعثور على اللاعب، فيما تم إنقاذ بعض اللاعبين وشخصين من الجهاز الفني لفريق هاتاي سبور من تحت الأنقاض.

يذكر أن الزلزال الذي شهدته تركيا كان بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر للزلازل، وتسبب في مقتل أكثر من ألف شخص، بجانب سقوط العديد من المصابين.