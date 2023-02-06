أصدر مجلس الشورى موافقته على تعديل عدد من مواد مشروع نظام صندوق التنمية الزّراعية.

وتستهدف التعديلات أن يكون النظام أكثر مرونة في خدمة المزارعين بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ويرفع كفاءة الناتج المحلي، وينمي الغطاء النباتي، ويوثق دورات الإنتاج المعتمد على اليد العاملة الوطنية.

يذكر أن جلسة مجلس الشورى شهدت موافقة المجلس على تقريرٍ مقدّمٍ من لجنة المياه والزّراعة والبيئة، بشأن انضمام المملكة لمنظمة البُن العالمية، والموافقة على عدد من مذكرات التعاون منها مذكرة تفاهم على مشروع مذكرة حول منح المملكة صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.