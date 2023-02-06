ظهر أول روبوت بشري صنع بأيد سعودية في مؤتمر ليب 23 في الرياض.
والتقت قناة الإخبارية الروبوت وأجرت معه حواراً حيث عرف الروبوت نفسه باللغة العربية .
وأعلن مؤتمر “ليب 23” الذي تستضيفه الرياض اليوم الاثنين، عن استثمارات تزيد على 9 مليارات دولار، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، تعزيزًا لمكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فيديو | "حلم رؤية 2030 يتحقق"..#الإخبارية تلتقي أول روبوت بشري صنع بأيد سعودية في مؤتمر #ليب23#نشرة_النهار#الإخبارية#LEAP23 pic.twitter.com/lrcEILIBR3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 6, 2023
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