ظهر أول روبوت بشري صنع بأيد سعودية في مؤتمر ليب 23 في الرياض.

والتقت قناة الإخبارية الروبوت وأجرت معه حواراً حيث عرف الروبوت نفسه باللغة العربية .

وأعلن مؤتمر “ليب 23” الذي تستضيفه الرياض اليوم الاثنين، عن استثمارات تزيد على 9 مليارات دولار، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، تعزيزًا لمكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.