قال مستشار مؤسسة ريالي للوعي المالي د. سالم باشميل أن أفضل وقت لتلمك السكن هو الآن، ناصحاً بأنه حينما تجد لديك الإمكانية للتملك ابدأ فورا ولا تنتظر.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” أن معدل الفائدة لا يمكن تغييره ويشمل الجميع لكن يمكن التعامل معه بالتخطيط لأسوأ الاحتمالات .

وتابع أنه لا يعقل أن يستمر في دفع أقساط قروض 25 عام لمجرد تملك عقار، مشيراً إلى أن اللجوء للقروض العقارية دون الموائمة بين الدخل وقسط القرض نوع من الحياة الاجتماعية التي تتطلب الموازنة بين الأهداف والموارد .

د. سالم باشميل- مستشار مؤسسة ريالي للوعي المالي: أفضل وقت لتلمك السكن هو الآن، حينما تجد لديك الإمكانية للتملك ابدأ فورا ولا تنتظر@bashmel_salem#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vjn6zUhqy8 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 6, 2023

د. سالم باشميل- مستشار مؤسسة ريالي للوعي المالي: معدل الفائدة لا يمكن تغييره ويشمل الجميع لكن يمكن التعامل معه بالتخطيط لأسوأ الاحتمالات @bashmel_salem#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KZuaCCxFXe — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 6, 2023

نصائح د. سالم باشميل- مستشار مؤسسة ريالي للوعي المالي قبل الاقتراض من أجل تملك العقار @bashmel_salem#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/hvuAYhR8A6 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 6, 2023

هل يعقل أن أستمر في دفع أقساط قروض 25 عام لمجرد تملك عقار؟.. د. سالم باشميل- مستشار مؤسسة ريالي للوعي المالي يجيب @bashmel_salem#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/E2meKOjyKk — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 6, 2023