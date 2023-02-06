قال مستشار مؤسسة ريالي للوعي المالي د. سالم باشميل أن أفضل وقت لتلمك السكن هو الآن، ناصحاً بأنه حينما تجد لديك الإمكانية للتملك ابدأ فورا ولا تنتظر.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” أن معدل الفائدة لا يمكن تغييره ويشمل الجميع لكن يمكن التعامل معه بالتخطيط لأسوأ الاحتمالات .

وتابع أنه لا يعقل أن يستمر في دفع أقساط قروض 25 عام لمجرد تملك عقار، مشيراً إلى أن اللجوء للقروض العقارية دون الموائمة بين الدخل وقسط القرض نوع من الحياة الاجتماعية التي تتطلب الموازنة بين الأهداف والموارد .

 