احتضن مؤتمر ليب23 التقني الدولي الذي تستضيفه الرياض تقنيات حديثة منها روبوت “باريستا” يسخن الماء ويطحن البن ويجهز الحليب.

ويعد هذا الروبوت متخصص في صناعة وتقديم القهوة، ويتم عرضه حاليا في مؤتمر ليب الدولي، وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن المؤتمر يشهد مشاركة عدد من الخبراء والموهوبين والمبتكرين والشركات الرائدة عالميًا في مجالات التقنية والابتكار، كما يتضمن المؤتمر، الذي يقام على مدى أربعة أيام تحت شعار “نحو آفاق جديدة”.