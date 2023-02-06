قال طلال المحيسن، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، إن مرض اليد والقدم والفم يكون له تأثير خطير على المرأة الحامل، مضيفا أن هذه المرض سبب حالات إجهاض لبعض الحوامل.

ولفت إلى أن مرض اليد والقدم والفم قديم وليس جديد وهو فيروس لا يستجيب للمضادات الحيوية ومعدي ومزعج، وقد ينتقل عن طريق المخاط أو اللعاب أو البراز أو عن طريق الملامسة، وينتشر بكثرة لدى الأطفال من سن 5 إلى 7 سنوات، كما يمكن أن ينتقل للكبار في السن، ويصبحون حاملين للمرض دون أعراض ودون أن يسبب لهم خطورة.

وأكد أن المدارس والحضانات تعد البيئة الأكثر خصوبة لانتقال المرض، لافتا إلى أن فترة العزل في مرض اليد والقدم والفم تنتهي بعد 7 أيام من بداية ظهور الأعراض، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأشار إلى أن أعراض المرض تشمل تقرحات في الفم أو اليد والقدم أو احتقان، مضيفا أن أعراض مرض اليد والقدم والفم متفاوتة والحالات الأشد خطورة نادرة جدا.

وشدد على الإكثار من السوائل عند الإصابة من هذا المرض، بجانب وضع مراهم موضعية لتخفيف الألم، منوها بعدم وجود لقاح محدد لمرض اليد والقدم والفم، مشيرا إلى أن العزل هو السبيل الأهم للحماية.

د.طلال المحيسن – استشاري الأمراض الجلدية والتجميل: لا يوجد لقاح محدد لمرض اليد والقدم والفم .. والعزل هو السبيل الأهم للحماية #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HsGZ0sZPFi — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 6, 2023

د.طلال المحيسن – استشاري الأمراض الجلدية والتجميل: أعراض مرض اليد والقدم والفم متفاوتة والحالات الأشد خطورة نادرة جدا #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/J3eOcPZx3B — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 6, 2023

د.طلال المحيسن – استشاري الأمراض الجلدية والتجميل يكشف عن أبرز العلاجات المتاحة للتخفيف من أعراض مرض اليد والقدم والفم #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tDI1I1BjId — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 6, 2023

د.طلال المحيسن: فترة العزل في مرض اليد والقدم والفم تنتهي بعد 7 أيام من بداية ظهور الأعراض ويمكن أن ينتقل للكبار في السن وأخطر من يصيبها هي المرأة الحامل وربما يسبب الإجهاض #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fLIBbodErj — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 6, 2023