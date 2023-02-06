قام خبراء في مجال الآثار بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، بإنهاء ترميم وإعادة بناء رقمية لهيكل وجه امرأة تعود للعصر النبطي وتُعرف باسم “هنّات”.

وكان قد تم اكتشافها في مدينة “الحِجر” التي تمّ تصنيفها كأول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة منذ 15 عاماً.

ويُعتقد أنها توفيت في القرن الأول قبل الميلاد ووضع جسدها الذي كان شبه مكتمل في مقبرة تم اكتشافها في العام 2008م داخل “الحجر” وظلت لأكثر من 2000 عام.

وأكدت الدراسات على أهمية مكانة “هنّات” في المجتمع النبطي، حيث امتلكت الثروة الكافية للحصول على مقبرة خاصة لها في “الحجر”.