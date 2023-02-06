رأى الإعلامي البرازيلي نيلسون سيزار، أنه على فريق فلامنجو الحذر أمام الهلال في مباراتهما المرتقبة ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال سيزار ردًا على البرازيلي تياغو اسمار: “تقول بأننا لم نشاهد ولا نعرف فريق الهلال السعودي ؟ شاهدناه أمام فلامنغو سابقاً و تشيلسي”.

وتابع: “ويجب أن تتذكر بأنه عندما شارك جميع لاعبين الهلال مع منتخب السعودية استطاعوا أن يهزموا الأرجنتين، لذلك أنا لا انافق و اقول بأن على فلامنغو الحذر”.

وكان الهلال، قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2022، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي بركلات الترجيح 5-3، ليضرب موعدا مع فلامنجو البرازيلي.