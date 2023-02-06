قبضت دوريات شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان على مواطن بحوزته كميات من المواد المخدرة.

وأوضحت أنها ضبطت نحو 214.9 كيلو جرام من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.