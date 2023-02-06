تنفيذاً لتوجيه أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، تم تسمية أحد شوارع العاصمة باسم “تركي بن عبدالله السديري” .

من جانبه وجه مازن السديري الشكر للقيادة ولأمير الرياض قائلاً : باسمي و أسرتي نتقدم بجزيل الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد و سمو أمير منطقة الرياض حفظهم الله و وفقهم على هذا التكريم لوالدي بتسمية أحد شوارع عاصمة وطننا العظيم على اسمه.

السديري المولود بمحافظة الغاط عمل كرئيس تحرير جريدة الرياض منذ عام 1394 وحتى قبول استقالته بتاريخ 16 شوال 1436. لا يختلف اثنان على أن تركي بن عبدالله السديري يعتبر أشهر من النار على “علم”، ورمزا من رموز الصحافة السعودية والخليجية وحتى العربية، وخير دليل على ذلك هو استمراره رئيسا للتحرير لمدة 41 سنة في جريدة الرياض التي شهدت قفزات نوعية وتطوراً في عهده فأصبحت خلال تلك السنوات تتربع على عرش الصحافة السعودية، ولعل اللقب الشهير الذي أطلقه الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أحد لقاءاته مع الإعلاميين السعوديين على تركي السديري لقب ملك الصحافة دليل قاطع على ذلك التفرد الذي يتمتع به.