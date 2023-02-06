دعت وزارة التجارة المهتمين لإبداء المرئيات على مشروع “نظام الوساطة” المطروح من قبل وزارة العدل عبر منصة استطلاع .

ويهدف المشروع إلى:

1. تفعيل الوساطة والمصالحة، وأن تكون الوسيلة المفضلة لحل المنازعات.

2. تحسين بيئة الأعمال في المملكة وجاذبية الاستثمار فيها.

3. تمكين تنافسية المملكة في استقطاب الوساطة الدولية وأن تكون مركزا إقليميا ودوليا للوساطة.

4. رفع المعايير المهنية للوساطة والمصالحة، وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة، وحماية الوسيط والمصلح وكافة الأطراف.

5. الإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية، وتقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات التجارية.

6. تعزيز التحول الرقمي والضبط الإجرائي في أعمال الوساطة والمصالحة.

7. تفعيل وضبط إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في أعمال الوساطة والمصالحة.

وللاطلاع على كافة تفاصيل النظام اضغط على الرابط التالي : من هنـــــــــــــــــــا